Sultangazi'de hasarlı trafik kazasının yumruklu kavgaya dönüştüğü anlar kamerada!

GERİ MANEVRA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi 2383. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak başında duran hafif ticari araca, geri manevra yapan başka bir hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın ardından her iki araçta da küçük çapta hasar oluştu.

TARTIŞMA BİR ANDA ALEVLEDİ

Taraflar araçlarından inerek hasarı kontrol ettiği sırada sürücüler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya sürücü yakınları da dahil oldu.

TEKME YUMRUK HAVADA UÇUŞTU

Gerginlik, bir anda tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan kaza ve sonrasında çıkan kavga, sokakta bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.