Burdur’daki feci kazanın görüntüleri çıktı: 2 ölü, 3 yaralı

Burdur'da 3 aracın karıştığı ve 2 kişi hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kazaya ait güvenlik kameraları ortaya çıktı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Burdur - Fethiye Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Savaş Toktaşer (35) idaresindeki 07 L 9130 plakalı TOFAŞ Kartal marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı seride geçti. Bu esnada A.A.'nin kullandığı 15 AEH 778 plakalı volkswagen marka panelvan ve Orçun V. idaresindeki 07 ZD 017 plakalı TOFAŞ otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Savaş Toktaşer, aynı otomobilde bulunan Erkan Toktaşer (24) ve H.T. (16) ağır yaralanırken panelvan sürücüsü A.A. ve yolcu olan R.A. yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralarılar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından dakikalarca kalp masajı yapılan Savaş Toktaşer ve Erkan Toktaşer hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olay anına dair güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülülerde; otomobilin karşıya geçmesi ve araçlara çarpması yer aldı.