Ataşehir'de motosiklete çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

KADIKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA PANİĞİ

Kaza, saat 09.15 sıralarında Küçükbakkalköy Vedat Günyol Caddesi'nde meydana geldi. Kadıköy istikametine ilerleyen 34 EDE 942 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 34 KAC 711 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosiklete çarpan otomobil kontrolünü kaybederek takla attı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü yola savruldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza nedeniyle caddede yoğun trafik oluşurken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.