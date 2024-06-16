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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024, 14:12 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2024, 14:12

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre yüzü maskeli 2 şahıs, Bedrettin T.'ye ait kuyumcu dükkanına girerek içerdekilere ateş açtı. Saldırıda Eyüp Advanlı ve Nurullah Tart hayatını kaybederken İbrahim Halilullah T. ise yaralandı.


Saldırıya ait kuyumcu dükkanının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yüzü maskesi bir şahıs içeri girip birini vuruyor. Daha sonra içeri giren Nurullah Tart'ın saldırganın üzerine atlıyor. İkili arasında yaşanan boğuşmada silahı Nurullah Tart'a doğrultan saldırgan, onu da vurduktan sonra dükkandan ayrılıyor.

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