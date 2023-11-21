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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023, 10:02 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023, 10:18

Sancaktepe'de İETT aracının karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

Sancaktepe'de yolun karşısına geçmeye çalışırken İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Otobüs şoförü gözaltına alındı. Kaza, saat 06.00 sıralarında Yenidoğan Peron Amirliği'nde meydana geldi. Yenidoğan -Kadıköy hattında çalışan 34 HKZ 115 plakalı 19 EK seferini yapan Sadettin Bilgiç yönetimindeki İETT otobüsü, peronlara girmeye çalıştığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Saliha A.'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Saliha A.'yı otobüsün altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri Saliha A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden kadının cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı. İETT şoförü Sadettin Bilgiç ise gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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