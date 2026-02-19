PODCAST CANLI YAYIN
Samsun’da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü refüje çıkıp, devrildi. Yan yatan otobüste bulunan yolculardan 6’sı yaralandı.

[İzle] Ordu'da karakolda intihar kamerada | Video
[İZLE] Gebze Tren İstasyonu'nda kadın cinayeti: Zanlının kimliği belli oldu
Mardin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul'da damacana sulara dev zam mı geliyor?

