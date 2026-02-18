Bursa Gemlik'te deniz ile kara birleşti

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıBursa Gemlik'te deniz ile kara birleştiBursa Gemlik'te deniz ile kara birleştiGiriş Tarihi: 18 Şubat 2026 13:19 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 13:20 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Bursa’nın Gemlik ilçesinde etkili olan fırtına ve yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar ve yağışın etkisiyle yüksek dalgalar deniz ile karayı birleştirdi.Bunlar da Var 00:45İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü 17.02.2026Salı 00:43Başkan Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'e Togg hediye etti 17.02.2026Salı 01:12İzmir’de sağanak sonrası 'Venedik' manzarası: Alsancak su altında kaldı 17.02.2026Salı 00:09Ankara Çankaya'da TIR'ın altında kalan kadın öldü 17.02.2026SalıCANLI YAYIN