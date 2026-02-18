SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam Videolarıİstanbul'da damacana sulara dev zam mı geliyor?İstanbul'da damacana sulara dev zam mı geliyor?Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 10:08 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 10:09 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Damacana suya dev zam: 150 TL’yi gördü! İstanbul’da Ramazan öncesi damacana su fiyatlarına yüzde 25 zam geldi.Bunlar da Var 00:45İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü 17.02.2026Salı 00:43Başkan Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'e Togg hediye etti 17.02.2026Salı 01:12İzmir’de sağanak sonrası 'Venedik' manzarası: Alsancak su altında kaldı 17.02.2026Salı 00:09Ankara Çankaya'da TIR'ın altında kalan kadın öldü 17.02.2026SalıCANLI YAYIN