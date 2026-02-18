Mardin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 10 gözaltı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıMardin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 10 gözaltıMardin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 10 gözaltıGiriş Tarihi: 18 Şubat 2026 14:25 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 14:27 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Mardin, İstanbul, Hatay ve Yalova'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli, gözaltına alındı.Bunlar da Var 00:45İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü 17.02.2026Salı 00:43Başkan Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'e Togg hediye etti 17.02.2026Salı 01:12İzmir’de sağanak sonrası 'Venedik' manzarası: Alsancak su altında kaldı 17.02.2026Salı 00:09Ankara Çankaya'da TIR'ın altında kalan kadın öldü 17.02.2026SalıCANLI YAYIN