VİDEO Osmaniye'de dehşet: Eski eşini öldürüp intihar etti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde bir şahıs, boşandığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 37 yaşındaki Semih Öner, boşandığı eşi İlknur Kor'u av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi. Boğaziçi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan Öner, olay yerinden kaçtığı Esentepe mevkisinde intihar etmiş halde bulundu.

