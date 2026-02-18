TÜİK 2025 yaşam memnuniyeti raporu: Evliler bekarlardan daha mutlu

VİDEO Osmaniye'de dehşet: Eski eşini öldürüp intihar etti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 37 yaşındaki Semih Öner, boşandığı eşi İlknur Kor'u av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi. Boğaziçi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan Öner, olay yerinden kaçtığı Esentepe mevkisinde intihar etmiş halde bulundu.