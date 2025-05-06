Samsun’da trafik kazası: Araç göle uçtu! 1 ölü

Giriş Tarihi: 6.05.2025 18:46:16

Samsun'un Ayvacık ilçesi Euüpsultan Mahallesi Suat Uğurlu Baraj Gölü'nde , 19 yaşındaki Emircan Yazıcı, kullandığı 55 AJL 519 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak baraj gölüne uçtu.

Olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, jandarma arama kurtarma, AFAD ekipleri, polis, jandarma ve ambulans sevk edildi.

Dalgıçlar tarafından araçtan çıkarılan Emircan Yazıcı, botla karaya çıkarılıp ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.