Samsun'da SUV araç ırmağa uçtu: O anlar kamerada
Samsun'da dönüş yapmak isteyen SUV tipi araç, Mert Irmağı’na düştü. Araçtaki 3 kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
DÖNÜŞ YAPMAK İSTERKEN IRMAĞA DÜŞTÜ
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çay Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. 57 ABZ 485 plakalı Nissan Juke marka SUV tipi araç, sürücüsünün dönüş yapmak istediği sırada Mert Irmağı'na uçtu.
KADIN SÜRÜCÜ DİREKSİYON HâKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Karşısına çıkan şantiye ve iş makineleri nedeniyle aynı yoldan geri dönmek isteyen kadın sürücü, dönüş sırasında direksiyon hâkimiyetini kaybedince araç ırmak kenarından suya düştü.
3 KİŞİ VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA KURTARILDI
Araçta bulunan 3 kişi, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle suya gömülen araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerine çağrılan çekici, aracı sudan çıkardı.
KAZA ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, SUV'un dönüş yaparken bir anda hızla yön değiştirip ırmağa düştüğü anlar yer aldı. Görüntülerde çevredeki vatandaşların olay yerine koşarak müdahalede bulunduğu da görülüyor.