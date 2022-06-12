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Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi ağır yaralandı
12.06.2022 08:55 - Son Güncelleme: 12.06.2022 08:57

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Olay, Samsun'un Liman Mahallesi Ebusuud Efendi Caddesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahı saldırıya uğrayan M.O.(34) sol bacak ve karın boşluğundan, N.B.(24) sol bacak, kasık ve baldırından yaralandı. M.O. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, N.B. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. N.B. Gazi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçarken, her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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