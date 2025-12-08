Samsun'da korkunç son! Eski eşini öldürüp aynı silahla intihar etti

Ağaçlık alanda otomobil bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde yaklaşık 10 gündür kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Merve Şen ile eski eşi Sezer Alnıaçık ağaçlık alanda park halinde bulunan bir otomobilin içinde ölü bulundu. Jandarma ekipleri, aracın Boğazkaya mevkiinde olduğunu tespit ederek bölgeye gitti.

Genç kadın başından vurulmuş

Otomobilde yapılan incelemede Merve Şen'in başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta bulunan eski eşi Sezer Alnıaçık'ın ise silahı kucağında, intihar ederek yaşamını sonlandırdığı tespit edildi.

Cinayet ve intihar

Yakınlarının kayıp başvurusunun ardından yürütülen arama çalışmaları sırasında ortaya çıkan olayla ilgili jandarma çok yönlü soruşturma başlattı.