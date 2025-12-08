PODCAST CANLI YAYIN
Bursa’da kasklı ve sopalı meydan kavgası: O anlar kamerada!

Bursa’da aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşı karşıya gelince kavgaya tutuştu. Sopaların ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı kameraya yansırken, bazıları kendini korumak için kaskla kavgaya dahil oldu.

HUSUMETLİ GRUPLAR CADDEDE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Olay, Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında bir süredir husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaştı.

TARTIŞMA BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü ve taraflar yanlarında getirdikleri sopalarla birbirine saldırdı. Ortalık bir anda meydan muharebesine dönerken, kasklar adeta miğfer gibi kullanıldı.

ÇEVREDEKİLER GÜÇLÜKLE AYIRDI

Vatandaşların müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle taraflar dağıtıldı ve bölgede tahkikat başlatıldı.

KAVGADAN UFACIK SIYRIKLARLA KURTULDULAR

Kavgaya karışan bazı kişilerin olayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

