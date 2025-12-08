PODCAST CANLI YAYIN
Aydın’da koca dehşeti: Boşanma duruşmasından çıktı, eşini sırtından bıçakladı!

Aydın’da koca dehşeti: Boşanma duruşmasından çıktı, eşini sırtından bıçakladı!

Aydın’da boşanma aşamasındaki çift adliye çıkışında tartıştı. Koca, eşini sırtından bıçaklayarak kaçmaya çalıştı ancak polis havaya ateş açarak şüpheliyi yakaladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre boşanma aşamasındaki bir çift durşma sonrası adliye önünde kavga etti. Olayda sinirlerine hakim olmayan koca, boşanma aşamasındaki karısını sırtından bıçakladı. Polis öfkeli kocayı hava ateş açarak durdurdu.

Olay, Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı üzerindeki Aydın Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.G. ile eşi G.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle adliye çıkışında tartışma yaşandı. S.G. yanındaki bıçakla eşi G.G.'yi sırtından bıçakladı. G.G., kanlar içinde yere yığılırken, S.G. olay yerinden kaçmaya çalıştı. Olayı fark eden polisler havaya ateş açarak S.G.'yi kıskıvrak yakaladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. S.G. ise gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Sarıyer’de dün kaybolan adam dere yatağında ölü bulundu
Sarıyer’de dün kaybolan adam dere yatağında ölü bulundu
Beylikdüzü'nde feci kaza: 1 ölü
Beylikdüzü'nde feci kaza: 1 ölü
İstanbul'da beklenen yağış başladı! Sokaklar göl... Evleri su batı
İstanbul'da beklenen yağış başladı! Sokaklar göl... Evleri su batı
14 yaşındaki kız metrobüsün altında kaldı! O anlar kamerada
14 yaşındaki kız metrobüsün altında kaldı! O anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle