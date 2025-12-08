Haberler Yaşam Videoları Aydın’da koca dehşeti: Boşanma duruşmasından çıktı, eşini sırtından bıçakladı!

Aydın'da koca dehşeti: Boşanma duruşmasından çıktı, eşini sırtından bıçakladı!

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 14:56

Aydın’da boşanma aşamasındaki çift adliye çıkışında tartıştı. Koca, eşini sırtından bıçaklayarak kaçmaya çalıştı ancak polis havaya ateş açarak şüpheliyi yakaladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre boşanma aşamasındaki bir çift durşma sonrası adliye önünde kavga etti. Olayda sinirlerine hakim olmayan koca, boşanma aşamasındaki karısını sırtından bıçakladı. Polis öfkeli kocayı hava ateş açarak durdurdu.



Olay, Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı üzerindeki Aydın Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.G. ile eşi G.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle adliye çıkışında tartışma yaşandı. S.G. yanındaki bıçakla eşi G.G.'yi sırtından bıçakladı. G.G., kanlar içinde yere yığılırken, S.G. olay yerinden kaçmaya çalıştı. Olayı fark eden polisler havaya ateş açarak S.G.'yi kıskıvrak yakaladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. S.G. ise gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

