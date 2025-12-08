Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı: Dehşet anları kamerada!

PODCAST CANLI YAYIN
Aydın'ın Efeler ilçesinde adliye önünde boşanma aşamasındaki eşi Suat G. tarafından sırtından bıçaklanan Gamze G. yaralandı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ADLİYE ÖNÜNDE DEHŞET ANLARI

Olay, saat 13.00 sıralarında Aydın Adliyesi'nin önünde yaşandı. Boşanma aşamasındaki Suat G. ile eşi Gamze G., adliye önünde karşılaştı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Çift arasında çıkan tartışma büyüyünce Suat G., yanında taşıdığı bıçakla eşi Gamze G.'ye saldırdı. Kadın, sırtından 3 bıçak darbesi aldı ve yere yığıldı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Gamze G., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Polis ekipleri saldırgan Suat G.'yi olay yerinde gözaltına aldı. Dehşet anları çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

