Samsun’da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında anne ve kızı hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda yaşandı. Avni Geriş yönetimindeki 55 ASV 475 plakalı otomobil, yola giriş yapmakta olan Mürsel Özer (43) idaresindeki 55 SU 873 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, sürücü Mürsel Özer ile 16 yaşındaki kızı Güllü Özer yaralandı. Anne Nurhan Özer ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ve kızdan Güllü Özer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücü Avni Geriş ise Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.