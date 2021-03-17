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Samsun'da dehşet verici kaza! O anlar kamerada! Kızı öldü anne yaralandı

Samsun'da dehşet verici kaza! O anlar kamerada! Kızı öldü anne yaralandı
17.03.2021 13:35
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Son dakika haberi: Samsun'da hafif ticari araçla çarpışıp savrulan otomobil, kavşakta, karşıya geçmek için yol kenarında bekmeyen anne ve kızına çarptı. Kazada Zehra Atmaca (29) hayatını kaybetti, annesi Ayşegül Aydemir (47) ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kampüsü'nde meydana geldi. Ahmet Enes B. yönetimindeki 55 AAH 266 plakası hafif ticari araçla Semih Murat Y. yönetimindeki 55 AEC 069 plakalı otomobil döner kavşakta çarpıştı.

YOL KENARINDAKİ ANNE KIZA ÇARPTI
Savrulan otomobil, karşıya geçmek için yol kenarında bekleyen Zehra Atmaca ve annesi Ayşegül Aydemir'e çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada anne ve kızı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla üniversite hastanesine kaldırıldı.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI
Tedaviye alınan Zehra Atmaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren Aydemir'in durumunun ağır olduğu belirtildi.



KAZA ANI KAMERADA
Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına aldı.

Bu arada kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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