Kırmızı bültenle aranan şahıs Şişli'de yakalandı

Son dakika haberine göre Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu şahıs Şişli'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıs ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Azerbaycan ve İran'da dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan Farzad F'nin (41) yakalanması için çalışma başlattı.
Şişli'de tespit edilen şüpheli operasyonla gözaltına alındı, ardından adliyeye sevk edildi.