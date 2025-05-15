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Tiktok’da gördüğü görüntüyü denedi! Ölümden döndü
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Tiktok’da gördüğü görüntüyü denedi! Ölümden döndü

Giriş Tarihi: 15.05.2025 11:45:14 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 11:45:32

Hatay’da TikTok hevesi hastanede bitti. 12 yaşındaki Hikmet, sosyal medyada gördüğü tehlikeli hareketi denemek istedi, olanlar saniye saniye kameraya yansıdı. Çekici üzerinde bisiklet sürerken feci şekilde düşen çocuğun yaşadığı panik ve pişmanlık ekran başındakilere “Aman dikkat!” dedirtiyor.

Olay, Reyhanlı ilçe merkezinde yaşandı.

Hikmet Yalçın isimli 12 yaşındaki çocuk, Tiktok isimli uygulamada gördüğü video sonrası çekici üzerinde bisiklet sürmek istedi. Çekicinin üzerine bisikletini çıkaran ve pedal çevirmesiyle yerle bir olan çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Tiktok’da gördüğü görüntüyü çekici üzerinde deneyen çocuk ölümden döndü. (İHA)

Kazayı yaralı olarak atlan çocuğun ve arkadaşının yaşadığı korkuysa dikkat çekti.

12 yaşındaki Hikmet Yalçın. (İHA)

Tiktok'da gördüğü video üzerine çekici üzerinde bisiklet sürdüğünü anlatan Hikmet yalçın "Tiktok'ta görmüştüm, heveslendim. Bende yaparım dedim, mesafeyi ölçemedim. Bu hale geldim, bir daha yapmam. Tiktok'ta görüp heveslenmiştim, bisikleti çekicinin üzerine çıkardım. 2 pedal attım, sonra da düştüm. Yapacağımı zanbettim ama yapamadım. Ben pişmanım, kimse denemesin" dedi.

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