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Samsun'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi
12.12.2022 13:09 - Son Güncelleme: 12.12.2022 13:10

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Samsun'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında cuma sabahı saat 06.30 sıralarında yabancı uyruklu 4 şüpheliye yönelik 4 farklı adreste Özel Harekat ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri ile koordineli operasyon düzenledi.

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