SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Mart 2024, 18:56 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024, 18:56

Sakarya’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada B.A. (17) aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Sancaktepe’de İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! İşte o anlar…
13.03.2024Çarşamba
Bakırköy’deki feci kazada hayatını kaybeden 4 kişi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
13.03.2024Çarşamba
Esenyurt’ta "komisyon" kavgası: Market karıştı!
13.03.2024Çarşamba
Bakırköy TIR Kazası olayında TIR şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
13.03.2024Çarşamba
Bursa’da palet fabrikasında korkutan yangın
13.03.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Programdan kaçmaya çalıştı | CHP’nin kara paraları canlı yayında konuşuldu CHP’li Dursun Çicek rahatsız oldu! 00:42
CHP'nin kara paraları canlı yayında konuşuldu CHP'li Dursun Çicek rahatsız oldu!
13.03.2024Çarşamba
Bir Zamanlar Çukurova’nın Fekeli’si Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık gönlünü bakın kime kaptırdı! Yeni sevgilisi de oyuncu çıktı! 01:04
Sadri Alışık gönlünü bakın kime kaptırdı!
13.03.2024Çarşamba
Hande Doğandemir’in sevgilisi Murat Ceylan mı? Survivor Murat Ceylan ünlü oyuncu ile aşk mı yaşıyor? O paylaşım kafaları karıştırdı... 00:36
Murat Ceylan ünlü oyuncuyla aşk mı yaşıyor?
13.03.2024Çarşamba
Esenyurt’ta komisyon kavgası: Market karıştı! 03:09
Komisyon kavgası!
13.03.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA