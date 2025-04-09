Sakarya’da elektrikli bisiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Arda M. kontrolündeki elektrikli bisiklet yabancı uyruklu yaya F.E.A.'ya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü ve yaya yola savrularak yaralandı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.