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Sakarya’da elektrikli bisiklet kazası: 2 kişi yaralandı
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Sakarya’da elektrikli bisiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 9.04.2025 01:24:58 Güncelleme Tarihi: 9.04.2025 01:27:11

Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde elektrikli bisikletin yayaya çarpması sonucu sürücü ve yaya yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Arda M. kontrolündeki elektrikli bisiklet yabancı uyruklu yaya F.E.A.'ya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü ve yaya yola savrularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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