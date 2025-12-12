Kilis’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, S.K. sürücülüğünü yaptığı 06 CYJ 602 plakalı otomobil ile M.M. yönetimindeki 07 GUH 10 plakalı hafif ticari araç köy yolunda çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü S.K. ile eşi Z.K. Ağır yaralandı. Hafif ticari araç sürücüsü M. M. de yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.