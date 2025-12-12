İntihar sanıldı! Miras cinayeti çıktı! Ailesini katledip intihar süsü vermiş

24 Ekim'de Torbalı'nın Muratbey Mahallesi'nde bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine ekipler olay yerine gitti. Evde yapılan incelemede Sadi Avcı ve eşi Hatice Avcı'nın başlarından vurularak öldüğü, oğulları Mehmet Avcı'nın ise salonda ölü bulunduğu tespit edildi. İlk değerlendirmede, anne ve babasını öldüren oğlun intihar ettiği ihtimali üzerinde duruldu.

Polisin Dikkati Gerçeği Ortaya Çıkardı

Cinayet Büro ve Suç Analiz ekipleri, Mehmet Avcı'nın cansız bedeninin duruşu ve tabancanın konumundaki uyumsuzluklardan şüphelendi. İl Emniyet Müdürü'nün talimatıyla özel ekip kurularak soruşturma derinleştirildi.

1200 Saatlik Kamera İncelemesi

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, ailenin küçük oğlu M.A. mercek altına alındı. İlçe genelinde ve İzmir merkezde bulunan PTS ve güvenlik kameralarından elde edilen 1200 saati aşkın görüntü saniye saniye incelendi.

Cinayeti Dijital İzler Ele Verdi

Yapılan çalışmalarda M.A.'nın olay günü İzmir'den Torbalı'ya geldiği, cinayet öncesi pamuk, kolonya ve eldiven temin ettiği belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelinin olaydan önce "tabanca ses desibel seviyeleri" araması yaptığını tespit etti.

Cinayet Planı Adım Adım

Elde edilen bulgulara göre M.A., önce evde yalnız olan annesini, ardından eve çağırdığı babasını ve son olarak ağabeyini öldürdü. Cinayetlerin ardından olay yerini düzenleyerek "cinnet ve intihar" süsü verdiği belirlendi.

Miras İçin Katliam

Gözaltına alınan M.A.'nın maddi sıkıntılar yaşadığı ve mirasa tek başına sahip olmak amacıyla cinayetleri işlediği ortaya çıktı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.