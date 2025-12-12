PODCAST CANLI YAYIN
30 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 10 yıldır firarı olan şüpheliyi polis yakaladı

2015 yılından beri firari olan ve ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 47 yaşındaki şüpheli Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 2015 yılından beri firari olan ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T (47) isimli şüpheli, Adapazarı ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında cezaevine sevk edildi.

