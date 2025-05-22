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Sakarya Nehri’nde sır dolu kayıp vakası!
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Sakarya Nehri’nde sır dolu kayıp vakası!

Giriş Tarihi: 22.05.2025 01:29:26 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 01:33:01

Sakarya’nın Erenler ilçesinde gece saatlerinde Sakarya Nehri’nde çırpınan bir adam görüldüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Kıyıda bir cep telefonu, nehir içinde ise kimlik bulunan bir cüzdan bulundu.

Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde, saat 22.10 sularında "suda birinin çırpındığı" yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında kıyıda bir cep telefonu, nehir içinde ise kimlik bulunan bir cüzdan bulundu. 35 yaşındaki B.T.'nin suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, fener ve spot ışıklarıyla karadan detaylı arama yaptı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen talihsiz adamdan henüz bir iz bulunamadı. Gecenin karanlığında umutla sürdürülen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden hız verilecek. Şahsın Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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