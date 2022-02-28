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Sakar adam hem kendisini hem arkadaşını silahla yaraladı

Sakar adam hem kendisini hem arkadaşını silahla yaraladı
28.02.2022 09:52 - Son Güncelleme: 28.02.2022 09:53

OTOMATİK OYNAT

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Kocaeli'de otomobilde tabancayla oynayan bir kişi, silahın kazara ateş alması sebebiyle önce kendini ardından arkadaşını yaraladı. Olay, Derince ilçesine bağlı Sırrıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin içerisinde bulunan 4 şahıstan biri, oynamak için üzerinde bulundurduğu tabancayı çıkardı. Tabancanın bir anda ateşlenmesiyle mermi önce kendi elini yaraladı, ardından yanında bulunan arkadaşı B.Ö'nün karnına isabet etti. Olayın ardından şahısların panikle araçtan inerek, Gelincik Sokak üzerinde bulunan iki apartmanın arasındaki boş bir arsaya gittiği öğrenildi. Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. B.Ö.’nün ameliyat edildiği öğrenildi. Elinden yaralanan şahıs ise tedavisinin ardından otomobilde bulunan diğer 2 şahısla birlikte polis merkezine götürüldü.

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