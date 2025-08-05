Ankara merkezli 23 ilde düzenlenen sahte diploma operasyonunda yakalanan ve çetenin elebaşı olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu'nun, 2018 yılında da benzer suçlardan gözaltına alındığı ortaya çıktı. O dönemde hakkında ortaya atılan tüm iddiaları "komplo" diyerek reddetmişti.

197 Şüpheli Gözaltına Alındı

Emniyet güçlerinin uzun süredir yürüttüğü takip sonucu düzenlenen operasyonda 197 kişi yakalandı. Şüphelilerden 37'si tutuklanırken, 150 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonun merkezinde ise Ziya Kadiroğlu'nun olduğu belirtildi.

2018'de de Aynı Suçtan Gözaltına Alınmıştı

Ziya Kadiroğlu'nun 2018 yılında Adana'da düzenlenen benzer bir sahte diploma operasyonunda da gözaltına alındığı öğrenildi. O dönemde yapılan soruşturmada, Kadiroğlu'nun resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

"Bana Komplo Kuruldu" Savunması

2018'deki operasyon sonrası Kadiroğlu'nun kendisini "Bana komplo kuruldu" diyerek savunduğu öğrenildi. Ancak iddialar oldukça dikkat çekiciydi: Sınavlara başkaları adına giren kişiler, sahte evraklar, joker adaylar için özel konaklama ve eğitim desteği gibi detaylar, o dönemki suçlamalar arasında yer aldı.

14 Ayrı Suç Kaydı Var

Ziya Kadiroğlu'nun yalnızca iki değil, toplamda 14 ayrı suç kaydının bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Emniyet kaynakları, Kadiroğlu'nun organize şekilde hareket ettiğini ve farklı illerde ağlar kurarak sistemli dolandırıcılıklar gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Soruşturma Derinleştiriliyor

Operasyon sonrası elde edilen deliller doğrultusunda soruşturmanın daha da genişletilmesi bekleniyor. Güvenlik birimleri, sahte diplomalarla işe giren kişilerin tespiti için kapsamlı bir çalışma başlattı. Sahte belgelerin kamu kurumlarında nasıl kullanıldığı da mercek altına alınmış durumda.