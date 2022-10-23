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Sahaf Adil Sarmusak CHP döneminde Kur'an-ı Kerim'i ne zorluklarla öğrendiğini işte böyle anlattı

Sahaf Adil Sarmusak CHP döneminde Kur'an-ı Kerim'i ne zorluklarla öğrendiğini işte böyle anlattı
23.10.2022 19:53 - Son Güncelleme: 23.10.2022 20:24

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VAV TV’de CHP döneminde Kuran’ı Kerim’i ne zorluklarla öğrendiğini anlatan Sahaf Adil Sarmusak, “Bizim zamanımızda bir evde Kur’an yakalanacağına bir sürü cephaneliğiniz olsun. Kur’an daha büyük bir suçtu” dedi.

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Adil Sarmusak VAV TV'de Kuran-ı Kerim'i nasıl öğrendiklerini anlattı.

"UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL"

CHP döneminde büyük zorluklardan geçtiklerini anlatan Sahaf Sarmusak şu ifadeleri kullandı:

Bazı şeylerde zulüm ve eziyet gördüğünüz zaman ruhunuzda öyle bir yer ediniyor ki kıyamete kadar unutmanız mümkün değil.

"KURAN CEPHANELİKTEN DAHA BÜYÜK BİR SUÇTU"

Bizim zamanımızda bir evde bir Kuran yakalanacağı yerde cephaneliğiniz olsun Kuran daha büyük bir suçtu. Jandarmalar dolaşırdı.

Biz nasıl öğrendik. Büyüklerimiz pazara giderlerdi. Orada pazarcıların ambalajlarından arta kalan beyaz kağıt parçalarını toplar getirirlerdi. Tavuk kanadından "Elif, Te, Se"yazarlardı. Bana verirdi ben okurdum ona verirdim. Biz bu şekilde Kuran öğrendik.

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