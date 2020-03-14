Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsle mücadelede 14 Gün Kuralı videosu! Yurt dışından dönenler... | Video 14.03.2020 10:56

Son dakika haberi... Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından önlemler artırıldı. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda "Koronavirüs riskine karşı yurt dışından dönüşlerde 14 Gün Kuralı. İZLEYİN, RETWEET’LEYİN." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs konusunda son durumu paylaşmak üzere sık sık ekran karşısına çıkıp halkı bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım daha yaptı. Bir video paylaşan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı; "Koronavirüs riskine karşı yurt dışından dönüşlerde 14 Gün Kuralı. İZLEYİN, RETWEET'LEYİN."