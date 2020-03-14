Son dakika haberi... Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından önlemler artırıldı. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda "Koronavirüs riskine karşı yurt dışından dönüşlerde 14 Gün Kuralı. İZLEYİN, RETWEET’LEYİN." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs konusunda son durumu paylaşmak üzere sık sık ekran karşısına çıkıp halkı bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım daha yaptı. Bir video paylaşan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı; "Koronavirüs riskine karşı yurt dışından dönüşlerde 14 Gün Kuralı. İZLEYİN, RETWEET'LEYİN."
Koronavirüs riskine karşı yurt dışından dönüşlerde 14 Gün Kuralı. İZLEYİN, RETWEET'LEYİN. pic.twitter.com/oFGsM1eCcr— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2020
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Türkiye'de şu ana kadar 5 vaka görülürken, vakalar birbiri ile temaslı kişiler olarak bildirildi. Salgından uzak kalınması ile ilgili tedbirler artarak sürerken, Bakan Koca sık sık seyahat uyarısında bulunuyor.
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