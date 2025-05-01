PODCAST CANLI YAYIN
Rusya’dan Ukrayna’ya İHA’lar ile saldırı: 2 ölü
Haberler Yaşam Videoları

Rusya'dan Ukrayna'ya İHA'lar ile saldırı: 2 ölü

Giriş Tarihi: 1.05.2025 10:19:44 Güncelleme Tarihi: 1.05.2025 10:23:07

Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa kentine insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın liman kentini hedef aldı. Rus güçlerinin Odessa kentinde insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper yaptığı açıklamada, saldırının altyapıya zarar verdiğini belirterek, "Düşman saldırısı apartmanları, müstakil evleri, bir süpermarketi, bir okulu ve arabaları hasara uğrattı. Bazı yerlerde yangınlar çıktı ve kurtarma ekiplerimiz tarafından söndürülüyor" dedi.



Ukrayna'nın devlet demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia, gece boyunca düzenlenen saldırının demiryolu hatlarına, enerji iletim ağına ve 3 yük vagonuna da zarar verdiğini bildirdi. Açıklamada, "Demiryolu çalışanları, yük trenlerinin limanlara kesintisiz ulaşımını sağlamak için hızlı onarım çalışmaları yapıyor. Şu anda alternatif bir güzergah kullanılıyor" ifadelerine yer verildi. Yolcu trenlerinin ise tarifeye uygun şekilde çalıştığı aktarıldı.
Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov da, şehir merkezindeki bir akaryakıt istasyonunun İHA tarafından vurulduğunu ve yangın çıktığını söyledi.

SIRADAKİ VİDEO
Denizli’de vahşet: 2 yaşındaki bebek annesinin erkek arkadaşı tarafından darp edildi
01.05.2025Perşembe
1 Mayıs tedbirleri kapsamında bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı
01.05.2025Perşembe
İstanbul'da bir adam 4 koyunu ile yürürken görüntülendi!
30.04.2025Çarşamba
Köpek katili doktor! Yeni şiddet görüntüsü ortaya çıktı!
30.04.2025Çarşamba
Cep telefonu bataryası tamir sırasında alev aldı! O anlar kamerada
30.04.2025Çarşamba
Bunlar da Var
Rize İkizdere’de feci kaza: 3 ölü! 01:13
İkizdere'de kaza: 3 ölü!
01.05.2025Perşembe
Çakarı iptal edildi! 00:29
Çakarı iptal edildi!
30.04.2025Çarşamba
Kudüs-Tel Aviv arasına yangın | VİDEO 00:12
Kudüs-Tel Aviv arasına yangın
30.04.2025Çarşamba
Kuruluş Osman 190. bölüm 3. fragmanı: Bu toprakların gördüğü en kanlı savaş olacak 00:57
Kuruluş Osman 190. bölüm 3. fragmanı yayınlandı
30.04.2025Çarşamba
CANLI YAYIN