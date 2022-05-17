Rusya’da McDonald’s çekilince Türk döneri satışları arttı

Dünyaca ünlü fast-food zinciri McDonald’s Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Kremlin’e tepki olarak çekilme kararı almıştı. Mart ayında 850 şubesini kapatan McDonald’sın bu kararı Türk dönercilere yaradı. Çoğu Türk girişimciler tarafından işletilen döner büfeleri son 2 ayda satışlarını 23 katına çıkardı. Moskovalılar ise, Türk dönerinin Amerikan fast-foodlarının yerini alabileceğini ve döner çok sevdiklerini söylüyor. Son yıllarda Rusların en sevdiği sokak lezzeti haline gelen döneri en çok öğrenciler, taksiciler, kuryeler ve ofis çalışanları tüketiyor.