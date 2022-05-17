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Rusya’da McDonald’s çekilince Türk döneri satışları arttı

Rusya’da McDonald’s çekilince Türk döneri satışları arttı
17.05.2022 20:42 - Son Güncelleme: 17.05.2022 20:43

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Dünyaca ünlü fast-food zinciri McDonald’s Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Kremlin’e tepki olarak çekilme kararı almıştı. Mart ayında 850 şubesini kapatan McDonald’sın bu kararı Türk dönercilere yaradı. Çoğu Türk girişimciler tarafından işletilen döner büfeleri son 2 ayda satışlarını 23 katına çıkardı. Moskovalılar ise, Türk dönerinin Amerikan fast-foodlarının yerini alabileceğini ve döner çok sevdiklerini söylüyor. Son yıllarda Rusların en sevdiği sokak lezzeti haline gelen döneri en çok öğrenciler, taksiciler, kuryeler ve ofis çalışanları tüketiyor.

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