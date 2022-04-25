RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Yaşam Videoları Rize’de yola atlayan motor sürücüsü zincirleme kazaya sebep oldu

Rize’de yola atlayan motor sürücüsü zincirleme kazaya sebep oldu

Rize’de yola atlayan motor sürücüsü zincirleme kazaya sebep oldu
25.04.2022 11:01 - Son Güncelleme: 25.04.2022 11:02

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:19
Ölü yunus balığı karaya vurdu
Yaşam 00:39
Arnavutköy'de yolun karşısına...
Yaşam 00:34
Fatih'te bir polis şehit oldu
Yaşam 00:56
Kilis’te hafif ticari araç su...
Yaşam 00:31
Pazarda cep telefonu...
Yaşam 00:25
O magandalar yakalandı
Yaşam 05:22
Dizi pahasına bir can...
Yaşam 03:56
En çok İstanbul'da! 126 kişi...
Yaşam 03:04
Tartıştığı karısını vurdu...
Yaşam 00:57
Trabzon'da koca dehşeti saniye...
Yaşam 01:36
Koşarak caddeye çıkan 8...
Yaşam 02:19
Deterjandan zehirlenen...

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yola aniden çıkan motor, 3 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu. Kaza Büyükköy belde merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, grup halinde doğa gezisine çıkan motorcu gruptan bir kişinin aniden yola çıkması sonucu arkadan gelen 53 AG 436 plakalı araç motora çarpmamak için yaptığı manevra, kaza yapmasına sebep oldu. Araç yaptığı manevra ile ilk olarak arkadan kamyonete çarparken, sürücüsünün hâkim olamadığı araba geriye doğru kayarak yol kenarında park halinde bulunan panelvan minibüse çarparak durabildi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından anında yapılan müdahaleyle kaza yapan araç içerisindeki kişiler çıkarıldı. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA