PODCAST CANLI YAYIN
Rize'de feci kaza: Otomobil tırın dorsesine çarptı! 3 ölü

Rize'de feci kaza: Otomobil tırın dorsesine çarptı! 3 ölü

Rize'de otomobilin tırın dorsesine çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Çayeli ilçesi Limanköy Mahallesi'nde saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AIU 111 plakalı otomobil, Rize istikametinden Çayeli yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen BB-024-D plakalı Gürcistan tırının dorsesine çarparak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve Çayeli Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Nuray Başar (48) ağır yaralı olarak araçtan çıkarılarak ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkarılan Ahmet Okumuş (71) ve Gülsüm Okumuş'un (60) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Nuray Başar (48) ise kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Başkan Erdoğan Güneysu’da komşularıyla sohbet etti
Başkan Erdoğan Güneysu’da komşularıyla sohbet etti
Başkan Erdoğan kendisine seslenen çocuğa yanıt verdi: “Tayyip deden sana kurban olsun”
Başkan Erdoğan kendisine seslenen çocuğa yanıt verdi: “Tayyip deden sana kurban olsun”
Kayseri’de dehşet! Atla geldi yaşlı çifti öldürüp kaçtı: O anlar kamerada
Kayseri’de dehşet! Atla geldi yaşlı çifti öldürüp kaçtı: O anlar kamerada
Serdar Öktem cinayeti şüphelileri hücre evinden böyle çıktı! O anlar kamerada
Serdar Öktem cinayeti şüphelileri hücre evinden böyle çıktı! O anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle