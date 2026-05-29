CANLI YAYIN
Geri
Antalya'da devrilen motosikletteki 14 yaşındaki Muhammed öldü

Antalya'da devrilen motosikletteki 14 yaşındaki Muhammed öldü

Antalya’da, kaldırıma çarpıp devrilen motosikletteki Muhammed Umer (14) hayatını kaybetti, sürücü Hamza Durmaz (17) ise yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hamza Durmaz'ın kontrolünü yitirdiği 07 CGV 103 plakalı motosikleti, caddede kaldırıma çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde motosikletteki Muhammed Umer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü Hamza Durmaz ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Muhammed Umer'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Umer'in cenazesi, işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı. Umer'in, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Aksaray'da tur otobüsü kaza yaptı: 16 yaralı
Aksaray'da tur otobüsü kaza yaptı: 16 yaralı
Yozgat’ta 3 yaşındaki Aybüke yaylada uyurken bulundu
Yozgat’ta 3 yaşındaki Aybüke yaylada uyurken bulundu
İzmir’de hafif ticari araç su kanalına uçtu: 2 ölü
İzmir’de hafif ticari araç su kanalına uçtu: 2 ölü
Kuşadası'nda tarihi binada yangın: Eski PTT binası cayır cayır yandı
Kuşadası'nda tarihi binada yangın: Eski PTT binası cayır cayır yandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle