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Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'daki riskli ilçeleri tek tek açıkladı!

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'daki riskli ilçeleri tek tek açıkladı!
17.03.2023 10:35 - Son Güncelleme: 17.03.2023 10:35

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Muhtemel İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulunarak riskli ilçeleri tek tek sıralayan AFAD Bilim Kurulu üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “İstanbul’da 7’den büyük bir deprem Marmara denizinin içerisinden geçen Kuzey Anadolu fayı üzerinde mutlaka olacak. Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar ve Silivri’ye doğru kesimler nispeten daha çürük zeminler var. Deprem olmayan her süreyi iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle riskli alanlarda riskli binaları güçlendirmek veya yıkıp yeniden yapmak gibi bir uğraş içinde olmamız gerekiyor.” dedi.

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