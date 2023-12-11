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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023, 14:43 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023, 14:48

Polislere ateş açan aranan şahıs özel harekat polislerinin operasyonu ile yakalandı

Şanlıurfa’da kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan şahıs, gasp ettiği otomobille kaçarken polise ateş açtı. Yakalanacağını anlayan şahıs, bıçakla kendisini yaraladıktan sonra özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşandı. Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan R.Ö. kent merkezinde uygulama yapan polisi görünce yakalanacağını düşünerek silah zoruyla bir aracı durdurdu. Aracı gasp eden şahıs, kendisini fark eden polise ateş açarak kaçmaya başladı. Olay sonrası bölgedeki çok sayıda polis ekibi olayın yaşandığı mahalleye sevk edildi.

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