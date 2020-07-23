Pınar Gültekin cinayetinde pes dedirten detay! Katil Cemal Metin Avcı Pınar'ın izini kaybettirmek için...

23.07.2020 09:54

Muğla’da 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı, Gültekin’i önce boğup sonra benzinle yakıp üzerine beton atmıştı. Vahşi cinayette pes dedirten bir detay daha ortaya çıktı. Katil Avcı’nın Pınar’ın telefonunu alarak bölge değiştirdiği ortaya çıktı. Katil zanlısının telefonun son sinyali burada vermesini sağladıktan sonra SIM kartını çıkarıp kırdığı öğrenildi.

Muğla'da iktisat öğrencisi Pınar Gültekin (27) 16 Temmuz'da kayboldu. Gözaltına alınan bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32), Pınar Gültekin'i bağ evinde boğarak öldürdüğünü, cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

Ormanlık alanda Pınar Gültekin'in varil içinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı. Avcı cinayetten tutuklandı.

KUYU KAZAR GİBİ

Jandarma, ailesinin kayıp başvurusunun ardından Pınar'ı bulmak için yoğun çalışma içine girdi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekip, polisten de yardım alarak cinayeti çözdü.

Öncelikle Gültekin'i tanıyanların listesi çıkarıldı. Şüphelileri belirleyen ekipler, bir taraftan da yüzlerce güvenlik kamerası kaydını izledi. Çok sayıda kişiyle yapılan görüşmeler sonrası da tüm şüpheler Gültekin'in eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı üzerinde yoğunlaştı.

ENGELLEMİŞTİ

Gültekin'in 16 Temmuz'da sosyal medya hesabında Avcı'yı engellediği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Avcı'nın ifadelerinin tutarsız olduğunu belirleyen ekipler, bu kez delillerle zanlının karşısına çıkınca cinayet aydınlatıldı.

Avcı'nın Gültekin ile 16 Temmuz'da Muğla Menteşe'de bir alışveriş merkezinde buluştuğu belirlendi. Avcı'nın kaybolduğu güne kadar genç kızla çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı da tespit edildi.

Ekiplerin, akaryakıt istasyonundan "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuna şaşıran zanlı, daha fazla cinayeti gizleyemeyeceğini anlayınca olayı anlattı. Genç kızın katili daha sonra ekiplere varilin yerini gösterdi.

Pınar Gültekin ile Muğla Menteşe'de bir AVM önünde buluştuktan sonra bağ evine gitiklerini, kavga çıkınca yumruk attığını söyleyen Avcı, genç kızın yere düşüp kafasını çarptığını, yerde bir kez daha yüzüne yumruk atıp 15-20 saniye boğazını sıktığını anlattı. Cesedi yok etmek için plan yaptığını belirten Avcı, cesedi varile koyup evde yakmaya çalıştığını anlattı.

Bu sırada bahçedeki asmanın yanması üzerine komşunun yangın uyarısı yaptığını belirten Avcı, daha sonra iz kaybettirmek için Pınar'ın telefonunu da yanına alarak benzin almaya çıktığını söyledi.

ISIRIP KIRDIM

Avcı şöyle devam etti: "Pınar, Muğla Akyaka'da kaldığı için cep telefonu Akyaka'da sinyal versin diye Akyaka'ya gittim. Sonra SIM kartını telefondan çıkarıp dişimle ısırarak kırdım ve parça parça camdan attım. Daha sonra Muğla'ya döndüm. Eve gidip tişörtümü ve şortumu değiştirdim.

Ardından benzinciden 1.5 litrelik iki şişeye benzin aldım ve aracıma mazot koydurdum. Sonra yayladaki evime döndüm. Döndükten sonra varili bahçeye çıkarttım. Orada varile tahta parçası attım ve üzerine benzin döküp yaktım." Avcı cinayeti tek başına işlediğini iddia etti.