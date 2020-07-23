Son dakika: Biber yüklü tır TEM’de köprüden uçtu: Baba oğul ölümden döndü

23.07.2020 10:06

Son dakika haberine göre Düzce TEM otoyolu Küçük Melen mevkiinde meydana gelen trafik kazasında tır, köprüden uçarak takla attı. Kazada baba oğul ölümden döndü. Emniyet ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.