Pfizer'in koronavirüs aşısında flaş gelişme! Koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısı etkili mi?

Son dakika haberine göre koronavirüs aşısı için geliştirme çalışmaları yürüten Pfizer ve BioNTech SE'nin geliştirdiği aşının enfeksiyonu yüzde 90'dan fazla oranla önlediği ortaya çıktı. Aşı on binlerce gönüllü üzerinde denenmişti. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz gelişmeyi A Haber'de değerlendirdi.

Pfizer'in Covid-19 aşısı yüzde 90 etkili olduğun duyurması ajanslara son dakika haberi olarak düştü. Kovid-19'a karşı Almanya merkezli Biontech ile birlikte bir aşı geliştiren Pfizer, yapılan sonuçlarda aşının yüzde 90'dan fazla bir oranda etkili olduğunu duyurdu. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz gelişmeyi A Haber'de değerlendirdi.

2019 yılının son haftalarında Çin'de ortaya çıkan ve birkaç ay içerisinde küresel bir salgın halini alan koronavirüsüne karşı büyük bir hamle geldi… Hamlenin sahibi ise ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech şirketleri.

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen koronavirüsü aşısı ile ilgili ilk testlerin sonuçlarının geldiği ve on binlerce gönüllü üzerinde yapılan denemeler sonucunda aşının yüzde 90'dan fazla bir oranda hastalığı engellediği duyuruldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada araştırmaya 43.538 insanın katıldığı belirtilirken gönüllülerin yüzde 42'sinin etnik kökene sahip olduğu belirtildi. Araştırma sırasında herhangi bir ciddi sağlık sorunu ve yan etkiyle karşılaşılmadığı belirtilirken güvenlik ve aşının etkisi ile ilgili çalışmaların devam edeceği de vurgulandı.

TÜRK BİLİM İNSANI: BU BİR ZAFER

Pfizer'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün. Enfeksiyon oranları yeni rekorlar kırarken, hastaneler aşırı kapasiteye yaklaşırken ve ekonomiler açılmakta zorlanırken dünyanın buna en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda aşı geliştirme programımızda kritik dönüm noktasına ulaşıyoruz" dedi.

Almanya merkezli BioNTech'in kurucusu ve CEO'su Prof. Uğur Şahin de açıklamalarda bulundu. Uğur Şahin, "Küresel üçüncü fazın ilk analizinde Covid-19 aşısının etkili bir şekilde virüsü engellediğini gösteren sonuçlar var. Bu inovasyon, bilim ve küresel iş birliği çalışması için bir zaferdir. Bu yolculuğa 10 ay önce başladığımızda ulaşmak istediğimiz noktadayız. Özellikle tam da salgının ikinci dalgasının ortasındayken ve birçoğumuz karantinadayken bu başarı çok büyük bir öneme sahip ve normale dönmek için bir fırsat" dedi. Şahin, çalışmaların devam edeceğini dile getirirken, "Bu çok önemli başarıya katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.

HİSSELER ANINDA FIRLADI

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında en büyük adım olarak lanse edilen bu gelişme ile birlikte Pfizer'ın hisseleri yüzde 7 artarken BioNTech'in hisseleri ise yüzde 11 arttı.

Aşı haberinin ardından petrol fiyatları yüzde 8'lik bir artış gösterirken, havacılık şirketlerinin borsada işlem gören hisse senetleri de sert bir şekilde yükseldi.

Corona virüsü aşısıyla ilgili denemelerin ve incelemelerin devam ettiği belirtilirken, test sonuçların bu yönde pozitif gelmeye devam etmesi durumunda aşının üretimine geçilebileceği belirtildi.

TÜRK BİLİM İNSANI KURMUŞTU

Pfizer'ın birlikte hareket ettiği Almanya merkezli şirket BioNTech'in arkasında ise başarılı bir Türk çifti bulunuyor. Almanya'nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi BioNTech corona virüsü salgını sürecinde uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NUN YENİ DERGİSİ INBUSINESS'A KONUŞMUŞTU

Nazar boncuklu kolyesini boynundan hiç çıkarmayan, İskenderun doğumlu bu Türk, BioNTech'in Almanya'nın Mainz kentindeki merkezine bisikletiyle gidip gelen mütevazı bir bilim adamı. Bugünlerde tüm dünya medyasının peşinden koştuğu Şahin, INBUSINESS'a verdiği röportajda, Covid-19'a karşı geliştirdikleri aşının geliştirme sürecini ve bundan sonraki günlerde dünyayı neler beklediğini anlatıyor. Ekim 2019'da Nasdaq'da halka açıldığında piyasa değeri 3,4 milyar dolar olan BioNTech'in bugünkü piyasa değeri 21 milyar dolar civarında. Bu da Şahin'i dünyanın dolar milyarderleri arasına sokuyor. INBUSINESS'ın "Dünyanın Uğur'u" başlığını attığı kapak yazısında sadece bu yıl bitmeden ruhsat alması beklenen Covid-19 aşısının değil, Şahin'in kansere karşı yenilikçi tedavilerini de okuyabilirsiniz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DERGİ

INBUSINESS kapağında, 'dünyayı kurtaran adam' ve dergi içeriğindeki en önemli konulardan biri olan 'sürdürülebilirlik' araştırmasıyla 'dünyayı hep birlikte kurtaracağız' mesajını veriyor. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin CEO'ları kaleme aldıkları yazılarla daha iyi bir dünya ve gelecek için neler yaptıklarını ve yapacaklarını anlatırken; dergide 80'i aşkın şirketin, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangilerini hedeflediklerini gösteren bir araştırmaya da yer veriliyor.

Sürdürülebilirlik, INBUSINESS'ın daha kuruluşunda DNA'sının önemli bir parçası olarak benimsediği ve düzenleyeceği webinar gibi etkinliklerle de sürekli gündemde tutmayı hedeflediği bir konu. Derginin kendisi de geri dönüştürülebilir sertifikası olan kâğıda basılı ve ambalajı da aynı şekilde geri dönüşüm sertifikalı bir malzemeden üretilmiş.