İş dünyasının nabzını INBUSINESS tutacak

Türkiye'nin yeni aylık ekonomi dergisi INBUSINESS, ilk sayısında Covid- 19 aşısını geliştiren Türk doktor Prof. Uğur Şahin'i ve Almanya'da kurduğu değeri 22 milyar doları aşan BioNTech şirketinin çarpıcı öyküsünü kapağına taşıdı.

Nazar boncuklu kolyesini boynundan hiç çıkarmayan, İskenderun doğumlu bu Türk, BioNTech'in Almanya'nın Mainz kentindeki merkezine bisikletiyle gidip gelen mütevazı bir bilim adamı. Bugünlerde tüm dünya medyasının peşinden koştuğu Şahin, INBUSINESS'a verdiği röportajda, aşının geliştirme sürecini ve bundan sonraki günlerde dünyayı neler beklediğini anlatıyor. Genel Yayın Yönetmenliği'ni deneyimli gazeteci Hülya Güler'in üstlendiği INBUSINESS, 7/24 aktif internet sitesi ve sosyal medya hesaplarıyla hem dijital bir platform hem de yazılı medyanın iddialı oyuncularından biri olmak üzere hibrit bir yapı olarak kurgulandı. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin CEO'ları yazılarıyla daha iyi bir dünya ve gelecek için neler yapacaklarını anlatırken; dergide 80'i aşkın şirketin, sürdürülebilir kalkınma amaçlarından hangilerini hedeflediklerini gösteren bir araştırmaya da yer veriliyor.

Derginin internet sitesine www.inbusiness.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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