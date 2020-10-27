ÖNE ÇIKAN ADAYLARI SIRALADI

ABD merkezli ilaç devi Pfizer'in çok deneyimli bir aşı şirketi olduğunu ve çalışmalarını çok iyi tasarımladığını, dolayısıyla ipi ilk göğüsleyecekler arasında olma şansının yüksek olduğunu dile getiren Gates, Britanya merkezli ilaç devi AstraZeneca'nın yanısıra Johnson & Johnson, Novavax, Moderna ve Sanofi'yi de gelecek yılın başında aşıyı çıkarabilecek şirketler olarak sıraladı.

Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı geliştirme çalışması yürüten AstraZeneca'nın denemelerine katılan gönüllülerden birinin öldüğünün hatırlatılması üzerine denemelerin normal gidişatı içinde bunun şaşırtıcı olmadığını söyleyen Gates, şu uyarıyı yaptı: "İlk altı içinden iki-üçü onaylansa bile sizin hasta olmanızı ve başkalarına bulaştırmanızı durdurmak açısından etkililiği mükemmel olmayabilir."

"NÜFUSUN YÜZDE 70'İNİ AŞILAMAMIZ LAZIM"

Yeterince Covid-19 aşısı tedarik edilirse 2021'in sonuna doğru şimdi olduğumuzdan daha iyi durumda bulunacağımızı, ama hala normale geri dönmemiş olacağımızı öngören Gates "Vaka sayısını gerçekten düşürmek için o zamana dek nüfusun yüzde 70'ini aşılamamız lazım, ama bu hastalık dünyanın herhangi bir yerinde varolduğu müddetçe yeniden bulaşma ihtimali her zaman olacaktır" dedi.