Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarına destek sağlayan Microsoft kurucusu Bill Gates, beklediği aşı tarihini verdi. Gates, "her şey yolunda giderse", geliştirilen ve üçüncü aşama klinik denemeleri yapan altı aşıdan iki ya da üçünün gelecek yılın başında hazır olacağını belirtti.
Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, Yahoo Finans'ın düzenlediği 'All Markets Summit' panelinde Genel Yayın Yönetmeni Andy Serwer'a Bill Gates, geliştirilen Koronavirüs aşılarından ikisi ya da üçünün 2021 başında hazır olabileceğinin sinyalini verdi.
ÖNE ÇIKAN ADAYLARI SIRALADI
ABD merkezli ilaç devi Pfizer'in çok deneyimli bir aşı şirketi olduğunu ve çalışmalarını çok iyi tasarımladığını, dolayısıyla ipi ilk göğüsleyecekler arasında olma şansının yüksek olduğunu dile getiren Gates, Britanya merkezli ilaç devi AstraZeneca'nın yanısıra Johnson & Johnson, Novavax, Moderna ve Sanofi'yi de gelecek yılın başında aşıyı çıkarabilecek şirketler olarak sıraladı.
Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı geliştirme çalışması yürüten AstraZeneca'nın denemelerine katılan gönüllülerden birinin öldüğünün hatırlatılması üzerine denemelerin normal gidişatı içinde bunun şaşırtıcı olmadığını söyleyen Gates, şu uyarıyı yaptı: "İlk altı içinden iki-üçü onaylansa bile sizin hasta olmanızı ve başkalarına bulaştırmanızı durdurmak açısından etkililiği mükemmel olmayabilir."
"NÜFUSUN YÜZDE 70'İNİ AŞILAMAMIZ LAZIM"
Yeterince Covid-19 aşısı tedarik edilirse 2021'in sonuna doğru şimdi olduğumuzdan daha iyi durumda bulunacağımızı, ama hala normale geri dönmemiş olacağımızı öngören Gates "Vaka sayısını gerçekten düşürmek için o zamana dek nüfusun yüzde 70'ini aşılamamız lazım, ama bu hastalık dünyanın herhangi bir yerinde varolduğu müddetçe yeniden bulaşma ihtimali her zaman olacaktır" dedi.
KORONAVİRÜS AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM NE?
Pfizer ve BioNTech: Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman BioNTech firmasının yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşı adayının, faz 3 çalışmaları kapsamındaki ilk aşısı, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde yapıldı.
Salgına karşı geliştirilen aşının faz 1 ve faz 2 aşamalarının başarılı olmasının ardından, faz 3 çalışmalarına geçildi.
AstraZeneca: İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times'ta yer alan habere göre, Oxford ve AstraZeneca'nın aşısı, corona virüsünde en riskli grup olarak gösterilen yaşlılarda güçlü bir bağışıklık yaratmayı başardı. Gazetenin elde ettiği bilgilere göre, aşının vücuttaki koruyucu antikor ve T hücreleri üretimini artırdığı, bunun da hastalığı ağır geçirme ve ölüm ihtimalini düşürdüğü tespit edildi.
Johnson & Johnson: ABD merkezli ilaç şirketi Johnson & Johnson, Covid-19'a karşı yürüttüğü ve son aşamada olan aşı çalışmasını bir gönüllünün hastalanmasının ardından durdurdu.
Johnson & Johnson, yaptığı yazılı açıklamada, gönüllüde görülen "açıklanamayan bir hastalığın" bağımsız bir komisyon ve şirket doktorları tarafından inceleneceğini açıkladı.
İncelemenin ardından 3'üncü faz aşı denemelerine devam edilip edilmeyeceği belirlenecek.
Şirket, gizlilik kuralları gerekçesiyle hasta hakkında şimdilik daha fazla bilgi paylaşmayacağını açıkladı.
Novavax: Koronavirüs aşısı için çalışmalar yapan Novavax şirketi, İngiltere'de 10 bin gönüllünün katılımıyla faz 3 testlere başlayacaklarını duyurdu. Şirketin ABD'de yapacağı 30 bin katılımcılı testlerin önümüzdeki ay başlaması bekleniyor.
Moderna: Amerikalı Moderna firmasının Corona virüsü aşısı MRNA'ya yönelik erken güvenlik testi sonucuna göre aşı adayı yaşlı bireylerde gençlerle benzer oranda antikor üretimini sağladı. Aşı adayının yan etkilerininse yüksek dozda grip aşısının yan etkileriyle benzer olduğu açıklandı.
Aşının Corona virüsü nedeniyle yüksek risk altındaki yaşlı bireylerde etkisi konusunda daha kapsamlı bir resim ortaya koyan çalışma, New England Tıp Dergisi'nde yayınlandı.