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"Peygamberler şehri” Şanlıurfa’da Mevlit Kandili coşkusu

"Peygamberler şehri” Şanlıurfa’da Mevlit Kandili coşkusu
07.10.2022 21:28 - Son Güncelleme: 07.10.2022 21:30

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Peygamberler şehri” Şanlıurfa’da Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl’e akın etti.

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Şanlıurfa'da Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. "Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa 'da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelen vatandaşlar camilerde namaz kıldı, Kur'an -ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu. Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla program düzenlendi.

Ayrıca, çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve Balıklıgöl'ü ziyaret ederek, dua etti.

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