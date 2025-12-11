Pendik’te vahşet: Anne çocuklarının önünde öldürüldü!

ESKİ EŞ DEHŞETİ

Pendik Orhangazi Mahallesi Pınarlı Sokak'ta dün akşam yaşanan olayda, 32 yaşındaki Hilal Aktepe eski eşi Necip Savaş D. tarafından kesici aletle saldırıya uğradı. İhbar üzerine adrese giden ekipler, ağır yaralanan Aktepe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırı sonrası araçla kaçan şüpheli kısa sürede polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önce 5 suç kaydı bulunduğu, 2020 yılında aile içi şiddet nedeniyle iki aylık uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

SÜREKLİ TAKİP VE TEHDİT İDDİASI

Mahalle sakinleri, Aktepe'nin uzun süredir eski eşi tarafından tehdit edildiğini ve birçok kez sokak ortasında şiddete maruz kaldığını söyledi. Bir mahalle sakini, ev sahibinin "kavgasız gün olmadığını ve şüphelinin uzaklaştırma kararına rağmen sık sık kapıya dayandığını" anlattığını belirtti.

DÖRT ÇOCUK ANNESİYDİ

Komşular, Hilal Aktepe'nin dört çocuk annesi olduğunu, çocuklarının tamamının okul çağında bulunduğunu ve genç kadının çevresinde "şen şakrak, kendi halinde bir anne" olarak bilindiğini ifade etti.

KIZLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Olay anına tanıklık eden mahalle sakini Sebahat Küçük, saldırının Aktepe'nin kızlarının yanında gerçekleştiğini söyledi. Küçük, çiftin zaman zaman tartıştığını, ancak son dönemde şiddetin arttığını belirtti.