Park halindeki otobüsler cayır cayır yandı: O anlar kamerada!

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Hüdavendigar Bulvarı Ak Sokak'taki otobüslerin bakımı için bırakılan dükkanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yana park halindeki otobüslerden dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede 3 otobüs alev topuna döndü. Gökyüzünü siyah dumanların kapladığı yangın, kentin de birçok noktasından görüldü.

ALEVLER BİR ANDA YÜKSELDİ

Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale etti. Park halindeki diğer otobüslere alevlerin sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf etti.

OTOBÜSLER KÜLE DÖNDÜ

Yangın kontrol altına alınırken 3 otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerinin yangınla ilgili tahkikatı sürüyor.