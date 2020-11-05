Kuruluş Osman 32. son bölümde Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey buluştu! Kuruluş Osman 33. fragmanında göğüs kabartan sahne...

Kuruluş Osman son bölüme Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey'in buluşma sahnesi damga vururken, heyecanla beklenen 33. yeni bölüm fragmanında fethettiği Kulucahisar’ın kaybedilmesinin ardından Osman Bey'in, esir tutulan kardeşlerini geri alma hamlesi göğüs kabarttı! ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman 32. son bölümüyle tüm Kişiler kategorisinde reyting listesinin birinci sırasında yer alarak çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam etti.

Kuruluş Osman 32. bölümüne nökerleri ile birlikte Kayı Obası'na gelen Geyhatu'nun karşısına Osman Bey dikildi! #YolKızılElma etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Kuruluş Osman'ın 32'inci bölümünde; ağabeyi Savcı Bey'i tutulduğu zindandan kurtaran Osman Bey, Mönke ve Yavlak Arslan'ın planını bozdu.

Ölen askeri için intikam almak isteyen Nikola, Flatyos'la birlikte Gündüz Bey ve Alplerine sürpriz bir saldırı düzenledi. Yaralanan Gündüz Bey obaya getirilirken, evlat acısına dayanamayan Ertuğrul Bey'in hastalığı nüksetti. Yavlak Arslan ise uç bölgesinin kontrolünü eline geçirmek hedefiyle Nikola ile ittifaka gitti.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE - TIKLA

Savcı Bey'in verdiği sözü tutmayıp oğlu Mönke'yi teslim etmemesinin hesabını sormak isteyen Geyhatu, nökerleri ile birlikte obaya gelerek tehditler savurdu. Tüm Kayı Obası silahlanıp savaş için hazırlanmışken, Osman Bey obaya yetişti ve Geyhatu'nun karşısına dikildi.

Aksiyonun hız kesmeden devam ettiği Kuruluş Osman son bölümde Ertuğrul Bey ile Bamsı Bey'in buluştuğu sahne geceye adeta damga vurdu. Ertuğrul Bey'in Bamsı Bey'e sarılarak "Rabbim bizi ahirette de bir eylesin" dediği anlar izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Son bölüm ardından yayınlanan Kuruluş Osman 33. yeni bölüm fragmanı ise heyecanın zirve yapacağı yeni bölümün müjdesini verdi. Osman Bey, Geyhatu ve Moğol tehlikesini nasıl bertaraf edecek?

Kulucahisar Kalesi'nin yeniden Bizans'ın eline geçmesi uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, fethettiği Kulucahisar'ın kaybedilmesine nasıl tepki verecek? Yavlak Arslan sinsi planını uygulayabilecek mi? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak? Ertuğrul Bey, hastalığını yenebilecek mi?