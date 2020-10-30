Müge Anlı'da aranan Nuriye Dinç'ten korku dolu telefon! 16 yaşında ve ikinci kez kayboldu...

Müge Anlı son bölümde Atv ekranlarında yaşanan son dakika gelişmesi izleyiciyi ekran başına kilitledi. Songül ve Adem Dinç çifti Samsun’un Havza İlçesinden 3,5 ay önce kaybolan 16 yaşındaki kızları Nuriye Dinç’i aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Daha önce de bir kez kaybolan Nuriye Dinç, Müge Anlı'nın dünkü yayınının ardından babası Adem Dinç'i aradı ve Orhan Yavan'ın evinde zorla alıkonulduğunu söyledi. Müge Anlı'da aranan Nuriye Dinç'in telefonun ucundaki korku dolu sesi, stüdyodaki ve ekranları başındaki izleyicinin tüylerini diken diken etti. İşte 30 Ekim Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika Nuriye Dinç gelişmesi...

Müge Anlı stüdyosunda kayıp kızdan gelen korku dolu telefon izleyicilerin tüylerini diken diken yaptı. Songül ve Adem Dinç çifti Samsun'dan, kızları Nuriye Dinç'i aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Endişeli ailenin kızlarının kaybıyla ilgili endişeleri oldukça dikkat çekiciydi.

İLK KAYIP HİKAYESİ

İlk olarak 16 Temmuz'da Samsun 'da kaybolan 16 yaşındaki Nuriye Dinç , 3 gün sonra köylüleri olan 21 yaşındaki Orhan Yaman isimli şahısla jandarmaya teslim oldu. Ancak Nuriye Dinç ailesinin yanına dönmek istemediği için devlet koromasına alınarak yurda yerleştirildi ve bir hafta sonra evine geri döndü.

'ORHAN'IN AİLESİ BENİ SİZİNLE TEHDİT ETTİ'

Nuriye Dinç eve döndüğünde ailesine, 'Orhan'ın ailesi size kötü şeyler yapmakla beni tehdit etti. Bu nedenle ben sizin yanınıza dönmek istemiyorum' açıklamasında bulundu.

Olayın sonrasından ablası Esma Nur'un evinde kalan Nuriye, 5 Ağustos sabahı tekrar ortadan kayboldu. Müge Anlı'ya başvuran Nuriye Dinç'in anne ve babası, kızlarının tekrar Orhan tarafından kaçırıldığını ve tehditle alıkonulduğunu söyledi.

Müge Anlı, Nuriye Dinç'in fotoğrafını göstererek bulunması için canlı yayında çağrıda bulundu.

"BU TELEFONU BİR DAHA ARAMAYIN BANA KIZARLAR"

Müge Anlı'nın dünkü programının ardından yaşanan gelişme Müge Anlı ve izleyicilerini şoke etti. Kayıp Nuriye Dinç, baba Adem Dinç'i aradı. 16 yaşındaki genç kız, ağlamaklı ve korku dolu sözlerle, Samsun'un Kavak İlçesine bağlı Mahmutbeyli Köyünde, Orhan Yavan'ın evinde olduğunu ifade etti. Telefonu kapatırken söylediği son söz ise: "Bu telefonu bir daha aramayın! Bana kızarlar" oldu.

Nuriye Dinç'ten gelen telefon anne ve babasının şüphelerini haklı çıkardı…