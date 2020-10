SON DAKİKA: Okullar açık kalacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kocaeli Bilim Merkezi’nde, Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Okulların açık kalması ile ilgili sorulara yanıt veren Selçuk, "Dinamik gidişin sürecine bağlı olarak yeni kararlar, yeni yaklaşımlar, yeni tedbirler almakla ilgili elbette hazırız. Ne gerekiyorsa bütün bunları hayata geçirebilmek için arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz." dedi.

BAKAN SELÇUK OKULLARIN AÇILMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Bizim okulların açılması konusunda bildiğimiz alınan kararlar sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir heyetin Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda yaptığı çalışmalara bağlı. Her zaman söylüyoruz bu dinamik bir süreç. Hem küresel anlamda dinamik hem ulusal anlamda dinamik bir süreç. Her gün yapılan testleri çalışmalar Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu çaba ve gayret bilim insanlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin çabaları daha iyiye doğru gitsin diye gösteriliyor. Bu büyük bir çaba, biz de bu çabanın farkındayız. Dünyayı izliyoruz, Türkiye'yi izliyoruz. Her gün, her an izlemeye devam ediyoruz ve özel bir yazılımla her sınıfımızı gözlemleyebiliyoruz. Bu bağlamda bu dinamik gidişin sürecine bağlı olarak yeni kararlar, yeni yaklaşımlar, yeni tedbirler almakla ilgili elbette hazırız. Ne gerekiyorsa bütün bunları hayata geçirebilmek için arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz." dedi.









"TEMENNİMİZ ELBETTE OKULU AÇIK TUTMAK"

Temennilerinin tüm sınıfları tüm düzeyde açık tutmak olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Okullar konusu, birlikte istişare edilerek, değerlendirmeler yapılarak aldığımız bir karar. Önümüzdeki süreçte gidişatın nasıl oluşacağı tamamen verilere bağlı olarak değerlendirilecek. Bundan dolayı da bizim şimdiden, çok önceden şu ay şu olacak, bu ay bu olacak deme imkanımız yok. Bugünlerde tekrar yeni değerlendirmelerin içindeyiz, bu değerlendirmelere bağlı olarak hangi sınıflar ne şekilde açılacak bizim temennimiz elbette okulu açık tutmak ve eğitimle alakalı bir kurum olarak elbette çocuklarımızın sınıfta olmasını istiyoruz. Temennimiz tüm sınıfları, tüm düzeyde açmak. Bu kararı verirken verilere bakmak zorundayız. Biz bilim insanlarının, Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu verileri dikkate alarak yeni kararlarla da ilgili istişareleri elbette yapacağız."











"ÇOCUKLARIMIZIN HATIRI İÇİN DAHA DİKKATLİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Habersiz olarak okulları gezdiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Aylardır okulları geziyorum, habersiz olarak sınıfları ziyaret ediyorum o kadar memnumun ki çocuklarımızın davranışlarından ve ortaya koydukları çabadan. Biz çok çok az uyarılarla, çok az dikkat çekmelerle süreci rahatlıkla yönetebiliyoruz. O yüzden de çocuklara yönelik olarak lütfen maske, mesafe, temizlik koşullarına uyalım uyarısını elbette eğitimsel bir yolla uyum temelli olarak gösteriyoruz. Yaptığımız uyum çalışmalarında da bunu tekrar tekrar ortaya koyduk. Ama benim asıl değerlendirmem yetişkinlere ilişkin. Biz yetişkinlerin çok daha dikkatli olması ve böyle hassas bir konuda çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren bir konuda dikkatli olmalı, maske mesafe ce temizlik konusunda daha hassas olmaları okulların açık tutulması ve çocuklarımızın öğrenme kaybı yaşamaması için, bu ülkenin geleceği için, çocuklarımızın hatırı için daha dikkatli olmak zorundayız."











Kocaeli Bilim Merkezi'nde yapılan robotik kodlama atölyesi açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldı. Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi'nin (KODELİ) çıkış noktası Cumhuriyetin 97. yıl kutlamaları ile özdeşleştirildi. 10 milyon liraya mal olan atölyelerde öğrenciler proje bazlı, uygulama ağırlıklı eğitimler alacaklar. Öğrencilerin güncel teknolojiler ve materyaller kullanarak uygulama yapmaları, projelerini geliştirmeleri sağlanacak.



'MİLLİ EĞİTİM MESELESİ MİLLET ÖDEVİDİR, ÜLKE ÖDEVİDİR'

Milli Eğitim meselesinin millet ödevi olduğunu söyleyen Bakan Ziya Selçuk, "Milli Eğitim meselesi aslında bir millet ödevidir, bir ülke ödevidir. Sadece bürokrasinin kendi başına halledeceği ya da bazı kurumların günlük görevleri olarak ifa edeceği bir mesele değildir. Bundan dolayı da Büyükşehir Belediyemizin bu meseleye sahip çıkması çocuklarımızın, ülkemizin geleceği ile ilgili böyle yüksek seviyeli projeyi hayata geçirmek için adım atması gerçekten takdire değer. Bu vazifeyi yaparken birlikte bir eğitim ve gelecek ruhuyla hareket ediyoruz. Büyük bir kırılma geliyor. 4. büyük kırılma denecek bir kırılma geliyor. Bu kırılma bir medeniyet kırılması anlamına da geliyor. Sadece teknolojideki dönüşümden bahsetmiyoruz. Bir medeniyet, bir uygarlık kırılmasından da bahsediyoruz. Buna hazır olmak, gereken koşulları hazırlamak bizim gelecek nesillere borcumuz. Bu borcumuzu hayata geçirebilirsek o kadar vicdani olarak müsterih olabiliriz. Bağlı bulunduğu değişkenlerin eş güdümlü değiştirilmesi gerekiyor. Hayat sahnesinin her boyutunda birlikte hareket etmemiz gerekiyor" dedi.









"DÜNYA ÇAPINDAKİ YARIŞMADA 2'NCİLİK ÖDÜLÜ ALDIK"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bilim ve teknoloji hususlarında ellerinden gelenin fazlasıyla yapmaya çalıştıklarını ifade eden Bakan Selçuk, Türkiye'nin dünya çapındaki bir yarışmada 2'ncilik ödülü aldığını açıklayarak, şöyle konuştu:



"Bu sabah aldığım bir haberde de bizim çağrı merkezimiz yapay zeka ile de desteklediğimiz çağrı merkezimiz Avrupa, Ortadoğu'da ve Afrika'da düzenlenen dünya çapındaki bir yarışmada 2'cilik ödülü aldı. Uzaktan eğitim meselesi gündeme geldiğinde de 3 televizyon kanalı kurmak, uzaktan öğretimde canlı ders yapabilme kapasitesi olan birkaç ülkeden biri olmak ve benzeri hususlarda yüzbinlerce öğretmenimizi eğitime alarak büyük bir adım atmış olduk ve bununla da gurur duyuyoruz. Bütün dünyanın yaşadığı bu problemin üstesinden gelebilmek için de el birliğiyle hareket ediyoruz."



KODLAMA ATÖLYELERİNİN AÇILIŞINI YAPTI

Bakan Ziya Selçuk kodlama bulunan Darıca ilçesinde bulunan Zeki Gezer Ortaokulu ve Başiskele ilçesinde bulunan Tüpraş Anadolu Meslek Lisesi'ne bağlandı. İki okulla kurulan bağlantıda Bakan Selçuk dokunduğu tuşla sınıfların ışıklarını yaktı. Ardından bakan Selçuk'a verilen mini dron, bakanın elinden havalanarak salonun görüntüsünü çekti. Ayrıca salonda 2 drondan biri Türk bayrağı diğeri ise Azerbaycan bayrağı taşıdı. Daha sonra bir dron da makas taşıyarak sahne önünde bulunan masaya indi. Daha sonra kurdele kesilerek kodlama atölyelerinin açılışları gerçekleştirildi. Bakan Selçuk Kocaeli Bilim Merkezi'nde bulunan kodlama sınıflarını gezdi.